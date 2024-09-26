العراق يؤكد على تعاونه مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب

العراق يؤكد على تعاونه مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت جمهورية العراق، التزامها الجاد بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي.وقالت وزارة الخارجية في بيان ، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، إن “وزيرها فؤاد حسين شارك، في اجتماع مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، الذي انعقد بتاريخ 25 أيلول 2024، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.وأكد حسين في كلمته خلال الاجتماع، بحسب البيان أن “العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ضحايا الإرهاب ماديًا ومعنويًا، خاصة وأنه من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابية وتبعاتها”، مشددا على “التزام الحكومة العراقية بالتعاون الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي، ومنع أي كيان أو نهج يتبنى العنف والإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية. كما أكد عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية كمقر أو منطلق لأنشطة التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين”.وأشاد الوزير “بجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في تنسيق الجهود الدولية”، مثنيًا على “مساعي حكومات الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب لتطوير استراتيجيات وطنية تلبي احتياجات الضحايا وذويهم من الناحية الصحية والاجتماعية، وتكفل حقوقهم الأساسية والإنسانية. كما أعلن أن العراق سيستضيف مؤتمر المجموعة لعام 2026”.

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