العراق يبلغ فيفا تعذر سفر منتخبه لخوض الملحق العالمي بسبب الأوضاع الأمنية

أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدم قدرة المنتخب العراقي على السفر لمدة قد تصل إلى شهر، بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة والحرب الدائرة في المنطقة، ما قد يعرقل مشاركته في مباراة الملحق العالمي.

وأوضح مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي سيقيّم الوضع الحالي، وقد يدرس خيار تأجيل مباراة العراق في الملحق العالمي أو اتخاذ قرار آخر يتناسب مع الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم Gianni Infantino أبلغ رئيس الاتحاد العراقي بضرورة ترقب رسالة مهمة خلال الساعات المقبلة لحسم هذا الملف بما يتوافق مع التطورات الأمنية في المنطقة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق الفائز من مباراة منتخبي بوليفيا وسورينام، المقررة في 31 آذار الجاري، على ملعب مونتيري في المكسيك.