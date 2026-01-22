القضاء يعلن المباشرة بالإجراءات التحقيقية بحق معتقلي داعش

القضاء يعلن المباشرة بالإجراءات التحقيقية بحق معتقلي داعش
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، المباشرة بالإجراءات القضائية الأصولية بحق معتقلي داعش الإرهابي، فيما أكد خضوعهم للسلطة القضائية العراقية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى: “استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعلن مجلس القضاء الأعلى أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة”.وشدد المجلس وفقا للبيان، على “توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية”.وأكد المجلس أن “جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *