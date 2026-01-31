المالكي:الشعب العراقي أصبح مؤمنا بالديمقراطية الإطارية

المالكي:الشعب العراقي أصبح مؤمنا بالديمقراطية الإطارية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المالكي في حديث صحفي، إن “ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي  قد استلهموا معاني الديمقراطية الإطارية”، مردفا بالقول، إنه “ومن هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة”.وأضاف “نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم”.وتابع المالكي بالقول إن “اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين. وفي هذه الأجواء، نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، ولا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *