المنتخب العراقي لكرة اليد يفوز على نظيره الصيني

- سياسية
مرصد اقتصادي:أكثر من (24) تريليون ديناراً العجز المالي في العراق والرواتب في خطر
مظلوم وباراك يصلان أربيل لتسوية الوضع في سوريا
اليوم ..أسعار صرف الدولار =148000 ديناراً
محلل سياسي:العراق دولة بلا سيادة في ظل الحكم الإيراني وارتفاع عدد فقراء البلد والعاطلين عن العمل
تحالف العزم:القوى السنية حسمت نحو 90% من خياراتها المتعلّقة بالمشاركة في الحكومة المقبلة
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة التخطيط:تشكيل (المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص)الأول في العراق
مستشار حكومي:العراق يمتلك آلاف المواقع الأثرية لم تفعل لخدمة الاستثمار السياحي
مستشار حكومي:التضخم في العراق الأدنى عربياً
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الجواز العراقي في الذيل عربياً منذ وقوعه تحت الحكم الإيراني
سافايا: مراجعة شاملة لتهريب الدولار وسرقة المال العام العراقي
مصدر سياسي: ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة جريمة بحق العراق وأهله واستخفافاً بالقضاء
مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
العراق يدخل دائرة التجويع..ترامب يفرض ضريبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
