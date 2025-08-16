النزاهة النيابية:إحالة ملفات فساد الوزراء وباقي المسؤولين إلى القضاء

النزاهة النيابية:إحالة ملفات فساد الوزراء وباقي المسؤولين إلى القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، اليوم السبت، أنه تم إحالة جميع الملفات المتعلقة بالوزراء والمسؤولين إلى الجهات القضائية للنظر فيها.وقال الشبلاوي في تصريح صحفي، إن “نتائج لجنة تقييم الوزراء والمسؤولين قد تم إحالتها إلى الجهات القضائية”.وأشار إلى أن “الملفات التي تم إحالتها تتضمن شبهات فساد كبيرة وخطيرة”.وأوضح الشبلاوي أن “الملفات تمت إحالتها من قبل هيئة النزاهة ونحن في انتظار البت فيها قضائيا”.ولفت إلى أن “هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لمحاسبة المتورطين في الفساد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *