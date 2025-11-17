الولائي زيدان وحسين “يناقشان”نشكيل الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، لبحث ملف تشكيل السلطات الدستورية بعد الانتخابات البرلمانية.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن اللقاء “تضمن مناقشة أهمية الإسراع في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية”.وأضاف البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أشاد بدور القضاء في ضمان نجاح العملية الانتخابية.

