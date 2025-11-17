الولائي زيدان وحسين “يناقشان”نشكيل الحكومة المقبلة

آخر تحديث:
مصدر مسؤول:تركيا تشرف على تشكيل التحالفات السنّية بما يخدم مصالحها
مصدر مسؤول:الإطار غير داعم لتجديد ولاية ثانية للسوداني
أكثر من (4) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية الى أمريكا خلال الشهر الماضي
المحكمة الاتحادية تنهي أعمال مجلس النواب بدورته الخامسة وحكومة السوادني حكومة تصريف أعمال
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة التخطيط:إكمال الدليل التخطيطي الموحّد الخاص بتحديد المعايير القطاعية
وزارة التجارة:آلية جديدة لتسهيل دخول الصادرات العراقية للاسواق الإقليمية
مستشار حكومي:التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الف مبروك للمال السياسي الذي انتصر في الانتخابات البرلمانية
تشكيل الحكومة المقبلة وفق آلية المحاصصة وتكرار المشهد البائس
تقرير أمريكي:النفوذ الإيراني في العراق لم ينكسر بل تغيّرت أدواته
الاتفاقية المائية مع تركيا : برميل ماء مقابل برميل نفط
البرلمان العراقي مفرخة الفاسدين وإعادة إنتاج نفس القوى المتنفذة
ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بالرد على الاتحاد الأوروبي لرفضه قائمة سفراء الميليشيات والعوائل
الإطار: لا ولاية ثانية للسوداني
نائب: حكومة الخدمات بلا خدمات
تحالف تصميم: البصرة “طابو”لأسعد العيداني سيبقى محافظا لها رافضا الدخول للبرلمان
