انقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن خطة السلام في غزة

- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب بارزاني:السوداني سيزور الإقليم الثلاثاء المقبل وسنبحث معه تشكيل الحكومة الجديدة
الخارجية الأمريكية ترحب بحكومة إيران الجديدة في العراق
مفوضية الانتخابات:إعلان النتائج النهائية الأسبوع المقبل
المياه النيابية:السوداني لايستطع فتح فمه أمام تركيا وهي تحارب العراق مائياً
نائب:فساد السوداني وحكومته في قطاع السكك كارثي
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
إيران:قيمة صادراتنا للعراق خلال سبعة اشهر من منفذ واحد فقط (700) مليون دولار
خبير اقتصادي:العراق يعاني من عجز مالي أكثر من (15) تريليون ديناراً
- رياضية
- تحقيقات
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
- متابعات خاصة
الف مبروك للمال السياسي الذي انتصر في الانتخابات البرلمانية
تشكيل الحكومة المقبلة وفق آلية المحاصصة وتكرار المشهد البائس
تقرير أمريكي:النفوذ الإيراني في العراق لم ينكسر بل تغيّرت أدواته
الاتفاقية المائية مع تركيا : برميل ماء مقابل برميل نفط
البرلمان العراقي مفرخة الفاسدين وإعادة إنتاج نفس القوى المتنفذة
- منوعات
- صورة وتعليق
المرصد الأخضر:تركيا رفضت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات بحسب إتفاق الذل مع السوداني
شبكات المراقبة الانتخابية:41% هي نسبة المشاركة في الانتخابات
نائب:فشل السوداني وحكومته وراء الجفاف في العراق
الضمير الإيراني العامري:إيران فقط لها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة
المالكي:آلية تشكيل الحكومة المقبلة لاتختلف عن السابقات”توافقية”
