بعثة “أسود الرافدين” تحط الرحال في المكسيك لخوض معركة الملحق المونديالي

وصلت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى مدينة مونتيري المكسيكية، بعد رحلة جوية طويلة شملت محطات توقف في الأردن ولشبونة، وذلك لبدء الفصل الأخير من حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
توقفات الرحلة والهدف القادم:
مسار الرحلة: انطلق الوفد من بغداد، مروراً بالعاصمة الأردنية ومنها إلى البرتغال، وصولاً إلى الأراضي المكسيكية.
المهمة المرتقبة: يدخل المنتخب معسكراً تدريبياً مكثفاً استعداداً لمواجهة الملحق العالمي الحاسم.
الخصم المنتظر: ينتظر “الأسود” الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام لتحديد هوية المتأهل للنهائيات.