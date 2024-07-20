تحالف الفتح:العراق بلا سيادة بسبب هوان السوداني وحكومته

تحالف الفتح:العراق بلا سيادة بسبب هوان السوداني وحكومته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح على الفتلاوي، السبت، ان العراق مخترق من قبل دول جارة وإقليمية، فيما بين انه الجو والبر والحر مخترقات. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “أمريكا تسيطر على الأجواء العراقية وتنتهك السيادة بشكل مستمر من دون محاسبة فضلاً عن الاحتلال التركي للأراضي العراقية وسط تعاون من قبل حكومة الإقليم”، مشيراً الى ان “دول الجوار باتت تقسم العراق الى أجزاء”. وتابع ان، “يجب ان يكون للحكومة العراقية دور مهم في ايقاف الانتهاكات التركية والكويتية” لافتاً الى ان “هناك تعاون كبير بين حكومة الإقليم والجانب التركي في ملف التوغل بسبب مصالح اقتصادية وعمليات التهريب الجارية”. يذكر أن الكويت أعلنت يوم أمس طرح حقل النوخذة للاستثمار بعد نصب أبراج من قبل الشركات لغرض الانتاج رغم أنه يقع ضمن مياه العراق الاقليمية، فضلاً عن التجاوزات التركية المستمرة على شمال العراق.

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