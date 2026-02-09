تحالف عزم يتهم الرئاسة البرلمانية بخرق الدستور بشأن محافظ صلاح الدين

تحالف عزم يتهم الرئاسة البرلمانية بخرق الدستور بشأن محافظ صلاح الدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف العزم، إبراهيم نامس، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب بارتكاب خرق دستوري على خلفية قضية محافظ صلاح الدين بدر الفحل، مؤكداً رفض كتلته لما وصفه بإدارة البرلمان بـ”المزاج السياسي”.وقال نامس، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان ، إن محافظ صلاح الدين بدر الفحل فاز في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب يوم الأحد الماضي، إلا أنهم تفاجأوا، بصدور أمر كتابي من رئيس المجلس يقضي بإلغاء اليمين الدستورية وإعادته إلى منصب المحافظ بكتاب رسمي.وأضاف أن هذا الإجراء يُعد خرقاً دستورياً واضحاً، يتحمله رئيس مجلس النواب، داعياً مجلس محافظة صلاح الدين إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ذلك”.وطالب نامس، الكتل السياسية باتخاذ موقف واضح بعدم تمرير هذا الخرق ومنع تكراره مستقبلاً، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تسهم في إضعاف مجلس النواب وتمثل تجاوزاً على الدستور وآليات العمل البرلماني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *