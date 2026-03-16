تحت وطأة التصعيد الإقليمي.. الجامعة العربية تُلوّح بإحياء مشروع “القوة المشتركة”

كشفت جامعة الدول العربية عن إمكانية استعادة مشروع “القوة العربية المشتركة” مكانته على طاولة المباحثات، وذلك كاستجابة مباشرة للمتغيرات المتسارعة وحالة التصعيد العسكري التي تكتنف المنطقة حالياً.
وفي تصريحات عكست جاهزية الأمانة العامة لهذا الملف، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، أن فكرة تشكيل قوة عسكرية موحدة ليست وليدة اللحظة، بل سبق طرحها بعمق قبل أكثر من عشر سنوات.
أبرز ما جاء في التصريحات:
جاهزية مؤسسية: أكد زكي أن الجامعة تمتلك “ذاكرة مؤسسية” متكاملة حول هذا المشروع، تشمل الدراسات والخطط التي وُضعت سابقاً.
رهن الإرادة السياسية: أشار إلى أن إعادة تفعيل هذا المقترح تعتمد بشكل أساسي على قرار الدول الأعضاء ورؤيتها لضرورات المرحلة.
السياق الزمني: يأتي هذا التوجه في ظل تحديات أمنية غير مسبوقة تفرض على المنظومة العربية البحث عن أدوات دفاعية وتنسيقية أكثر فاعلية.