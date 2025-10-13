ترامب:حماس ستلتزم بخطة نزع سلاحها

ترامب:حماس ستلتزم بخطة نزع سلاحها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة (حماس) ستلتزم بخطة لنزع سلاحها، وذلك لدى وصوله إلى الكنيست الإسرائيلي لإلقاء كلمة اليوم الاثنين.وفي حديثه للصحفيين قبل إلقاء الكلمة، رد ترامب بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كانت الحرب انتهت.وسلمت حركة حماس الرهائن العشرين الأحياء الذين كانوا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، بموجب خطة وقف إطلاق النار برعاية الرئيس الأمريكي.

