تعيين الإطاري” المولى” بمنصب وكيل وزير الرياضة والشباب

تعيين الإطاري” المولى” بمنصب وكيل وزير الرياضة والشباب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  بموافقة رئيس الوزراء  محمد السوداني ،اصدرت وزارة الشباب والرياضة امرا بتعيين النائب السابق ومدير أذاعة العتبة الحسينية  حيدر المولى وكيلاً لوزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، جاء  ذلك بحسب الوثيقة أدناه…

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