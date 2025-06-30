تقرير أمريكي:(6.2) مليار دولار حجم الإنفاق العسكري العراقي لعام 2025

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المجلة الأمريكية ceoworld في احصائية لها اليوم، “الميزانية العسكرية للولايات المتحدة تبلغ 997 مليار دولار، خلال عام 2025 التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الانفاق، تليها الصين، التي تبلغ حوالي 314 مليار دولار، ومن ثم روسيا ثالثاً 149 مليار دولار، وجاءت ألمانيا رابعاً 88 مليار دولار، والهند خامسا 86 مليار دولار”.

وأضافت المجلة، أن “الانفاق العسكري للعراق للعام الحالي يبلغ 6.2 مليار دولار، وهو يمثل 1.9% من إجمالي الناتج الإجمالي، وتمثل 0.2% من الانفاق العسكري في العالم”.