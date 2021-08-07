حزب الله اللبناني يعلن عن إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

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وزير المالية يعلن عن الشروع بإعداد موازنة 2022
الطاقة النيابية:حل الكهرباء في العراق بمنظومته الوطنية وليس باستيراد الطاقة من الخارج
مستشار الكاظمي:64 فريقا لمتابعة تنفيذ “الورقة البيضاء”!
العراق لديه فائض مالي 20 مليار دولار وحكومة الكاظمي تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي!
جناب:على بغداد إرسال حصتنا لكي ندفع رواتب موظفي الإقليم
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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