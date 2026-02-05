حزب بارزاني:الخلاف مع حزب طالباني أبعد من منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي، دانا محمد، اليوم الخميس، أن تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان يؤثر بشكل مباشر على مسار توافق الأطراف السياسية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “التأخر في تشكيل الحكومة المحلية ينعكس على قدرة الأطراف الاتحادية على الاتفاق على مرشح توافقي، وأن أي خلاف أو تعطيل في الإقليم قد يعرقل تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين”.وأضاف أن “الوفود السياسية من الاتحاد والديمقراطي تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الأطراف، مشددا على أهمية الوصول إلى اتفاق سياسي يحافظ على استقرار العملية الديمقراطية ضمن الإطار الدستوري”.وأشار محمد إلى إن “العمل الحالي يركز على الوصول إلى حل وسط يرضي الأطراف كافة ويضمن استمرار العملية الديمقراطية دون تجاوز اكثر على المدد الدستورية، رغم التعقيدات”.

