حزب بارزاني لحزب طالباني: كافي كذب القانون فوق الجميع
 أربيل/ شبكة أخبار العراق- رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، على البيان الصادر عن مركز تنظيمات نينوى في الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن أحداث قرية لاجان، مؤكداً أن القانون في إقليم كردستان فوق الجميع ولا يمكن لأي جهة تجاوزه.وقال الحزب في بيان ، إنه “لم يكن يرغب في الرد لولا ما ورد في بيان الاتحاد الوطني من معلومات غير دقيقة وتفسيرات بعيدة عن الحقيقة”، مشيراً إلى أن “الادعاء بتهجير أهالي القرية على يد قوات أمنية تابعة للحزب الديمقراطي “لا يستند إلى أي دليل ويتعارض مع الواقع تماماً”.وأكد أن “الإجراء المتخذ في المنطقة كان (إجراءً أمنياً اعتيادياً) ولا علاقة له بأي خلاف سياسي”، مضيفاً أن “القوات الموجودة في قرية لاجان هي قوات حكومية تعمل وفق التعليمات الرسمية فقط، ولا تخضع لسلطة أي طرف حزبي، واعتبر الحزب أن محاولة تصوير الأمر على أنه صراع حزبي هو “أسلوب لا يخدم المصلحة العامة” ويمثل محاولة لخلق توتر غير مبرر”.وأشار الديمقراطي الكردستاني إلى أن “عشيرة الهركية تعد من العشائر الكردية الأصيلة التي شاركت في الدفاع عن إقليم كردستان، وأن مكانتها أكبر من أن تُزجّ في أي سجالات سياسية”، مضيفا أن “الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام لا تمثل الدولة ولا المجتمع ولا العشائر”.وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى التحقق من المعلومات وتجنب إثارة الفتنة، مستشهداً بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، وبقوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}، ودعا ايضا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والحفاظ على وحدة الصف، وتجنب الخطابات التي من شأنها زيادة التوتر”، مؤكداً أن “أمن الإقليم واستقراره مسؤولية مشتركة للجميع”.

