حزب طالباني:الأحزاب الكردية تدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، اليوم السبت، عن وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.وقال رؤوف في حديث صحفي، إن “اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، بهدف التوصل إلى مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن “تفاصيل الاتفاق الخاصة بالمرشح لم تُكشف حتى الآن”.وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي عملت خلال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر، ولم تنحز إلى طرف على حساب آخر في أزمة مرشح رئاسة الجمهورية، ما أسهم في التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب الكردية”.

