حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم والاتحادية في آن واحد

حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم والاتحادية في آن واحد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، حسم تشكيل حكومة الاقليم وولادة الحكومة الاتحادية في آن واحد، لافتا الى استمرار الاجتماعات بين مختلف القوى السياسية ومابين الاطراف الكردية في اقليم كردستان لحسم الاستحقاقات السياسية والانتخابية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “مسألة تشكيل حكومة اقليم كردستان تختلف عن آلية وسيناريو تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، اذ هناك فرقا مابين تشكيل الحكومتين”.واضاف ان “هناك تفاؤل بشأن حسم تشكيل حكومة الاقليم وكذلك ولادة الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن المرجح ان يتم حسم ملف الحكومتين في آن واحد من دون تاخير او تأجيل في ولادتهما”.وبين ان “هناك اجتماعات متواصلة بين الاطراف الكردية في اقليم كردستان وكذلك مابين اطراف كردستان والقوى السياسية في بغداد من اجل حسم الامور والاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم وكذلك الحكومة الاتحادية”.

