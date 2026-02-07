حزب طالباني: البرلمان سيصوت لصالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف وجود امل كبير لدى حزبه في الحصول على منصب رئيس الجمهورية من خلال الفضاء الوطني وتصويت النواب لصالح مرشح الاتحاد نزار اميدي بعد تعثر الوصول الى تفاهمات بخصوص هذا المنصب.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الاتفاقات مازالت غير حاضرة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص منصب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة للعراق”.وأضاف ان “تشكيل حكومة الإقليم قد تأخر كثيرا وهذا الامر ليس بجديد، ولكن اليوم يجب ان يتم تشكيل الحكومة الاتحادية واستكمال الاستحقاقات الدستورية وحسم جميع المناصب الرئاسية والوزارية”.وبين ان “مجلس النواب سيقول كلمته وسيصوت للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والاتحاد الوطني لديه امل كبير في تصويت النواب لصالح مرشحه نزار امريدي لمنصب الرئيس، وبالتالي فأن حظوظ الاتحاد كبيرة في نيل المنصب مرة أخرى”.

