حزب طالباني: المعطيات الحالية ترجح كفة مرشحنا لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، عن حراك سياسي مكثف واتصالات “عالية المستوى” مع القوى والكتل السياسية لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن المعطيات الحالية ترجح كفة مرشحه لتولي المنصب.وقال عضو الاتحاد برهان الشيخ رؤوف في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني يواصل اتصالاته المباشرة مع معظم الأحزاب والكتل السياسية الفاعلة في المشهد العراقي، بهدف الوصول إلى تفاهمات نهائية لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة”.وأضاف أن “المؤشرات الأولية والاتصالات التي أجراها الاتحاد مع الأطراف المختلفة تؤكد ميل الكفة بوضوح لصالح مرشحنا (نزار آميدي) على حساب المنافسين الآخرين”، مبيناً أن “حظوظ الاتحاد لا تزال هي الأقوى لنيل المنصب مجدداً بناءً على الاستحقاقات والتفاهمات الجارية”.وأشار الشيخ رؤوف إلى أن “هناك مسارين لحسم الملف؛ إما عبر المفاوضات المباشرة والتفاهمات الثنائية مع الأحزاب، أو الذهاب نحو (الفضاء الوطني) وترك خيار الحسم تحت قبة البرلمان لانتخاب الشخصية التي يراها النواب مناسبة للمنصب الرئاسي”.

