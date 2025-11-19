حزب طالباني “زعلان جداً” على حزب بارزاني لعدم دعوته لحضور منتدى السلام والأمن في دهوك

حزب طالباني “زعلان جداً” على حزب بارزاني لعدم دعوته لحضور منتدى السلام والأمن في دهوك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، بيستون فائق، عن السبب وراء غياب رئيس الحزب بافل طالباني عن منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي عُقد أمس الثلاثاء في محافظة دهوك، مؤكداً أن عدم المشاركة جاء نتيجة عدم توجيه أي دعوة رسمية له.وقال فائق في تصريح صحفي، إن “غياب رئيس الحزب أو نائبه عن المنتدى، الذي شهد حضور شخصيات بارزة من الدولة العراقية، يعود ببساطة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني  الجهة الراعية للحدث  لم يوجّه أي دعوة للاتحاد الوطني أو لقيادته”.وأشار إلى أن “قيادة الاتحاد الوطني ما تزال لا تعرف الأسباب الحقيقية وراء تجاهل توجيه الدعوة لرئيس الحزب، رغم أهمية الحدث ومشاركة طيف واسع من المسؤولين وقادة الأحزاب”.وانطلقت أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط صباح أمس في دهوك، بمشاركة كبيرة من مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين، في إطار مناقشة التحديات الأمنية ومستقبل الاستقرار في المنطقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *