حزب طالباني: علاقتنا مع الإطار كـ “الجسدان في روح واحدة”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو الاتحاد الوطني الكرستاني ريزان الشيخ دلير، الخميس، أن الاتحاد مازال متمسكا بمرشحه نزار اميدي، مشيرا الى ان اللقاءات السياسية مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تمرير المرشح وتشكيل حكومة إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن. وقالت الشيخ دلير في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني يمتلك تحالفا قويا مع الإطار التنسيقي على المستوى الاتحادي” مشيرة إلى أن “هذا التحالف إلى جانب العلاقات الجيدة مع قوى سياسية أخرى، يمنح الاتحاد الوطني حضورا قويا داخل مجلس النواب”. وأضافت أنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق كردي–كردي، فإن الاتحاد الوطني سيتجه إلى الفضاء الانتخابي داخل البرلمان”، موضحة أن “الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، ما زالا متمسكين بمرشحيهما، إلى جانب وجود مرشحين آخرين، وأن التوجه العام يتمثل في الاتفاق على مرشح كردي موحد، إلا أن هذا الاتفاق لم يحسم حتى الان”.

