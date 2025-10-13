حزب طالباني يأمل استمرار الإتفاق النفطي بين أربيل وبغداد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، أن الحزب يسعى إلى تثبيت آلية تضمن استمرار إرسال المستحقات المالية من بغداد إلى الإقليم بشكل منتظم.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل استمرار الاتفاق النفطي القائم مع الحكومة الاتحادية، بما يضمن استقرار الوضع المالي في الإقليم وتأمين رواتب الموظفين دون انقطاع”، لافتاً إلى أن “الحزب يولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقة مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاهم المشترك”.وأضاف أن “زيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لبغداد تتضمن لقاءات مكثفة مع قادة الإطار التنسيقي وعدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية، لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين”.وأشار إلى أن “المباحثات تشمل أيضاً ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، وآليات التنسيق السياسي بين القوى الكردية والقوى الوطنية في بغداد خلال المرحلة المقبلة”.

