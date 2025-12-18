حزب طلباني:منصب رئيس الجمهورية من حصتنا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد في مصيف صلاح الدين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يخرج بنتائج حاسمة بشأن الملفات العالقة.وقال الهركي، في حديث صحفي، إن “الجيوش الإلكترونية ومواقع الظل الممولة باتت تشكل مشكلة حقيقية داخل إقليم كردستان”، داعياً إلى “وضع حد للصفحات الممولة التي تسهم في تأجيج الأزمات وخلق التوترات بين الأطراف السياسية”.وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك باستحقاق رئاسة الجمهورية”، مؤكداً أن “وضع الحزب جيد جداً في حال التوجه بمرشحين اثنين لهذا المنصب”.وتوقع أن “يمر مرشح الاتحاد الوطني في البرلمان بأريحية”.

