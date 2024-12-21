حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق

حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر ، السبت ، ان مجلس الوزراء أرسل الى مجلس النواب مقترح لتعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن احتساب 20% للمرشحين الحاصلين لأعلى الأصوات في الدائرة الواحدة و80 % تخضع لنظام سانت ليغو المعدل .وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ارسل الى مجلس النواب مقترح لتعديل قانون الانتخابات والتعديل يخص باحتساب 20 % الحاصلة لأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية ، فيما يتنافس 80% على احتساب الأصوات بنظام سانت ليغو المعدل مع ترك الخيار لمجلس النواب بتحديد نسبة 1,7 أو 1,9″.وبين ان ” قضية اعتماد المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية قد تكون دائرتين وهذا متروك لمايراه مجلس النواب “.وأكد جعفر ” وجود رغبة كبيرة لدى كافة القوى السياسية بتعديل القانون وهي مع هذا التعديل المقترح ، حيث ان تمريره سيكون سهلا خلال الفصل التشريعي المقبل ” .يذكر ان موعد اجراء الانتخابات النيابية للدورة الانتخابية المقبلة سيكون في الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2025 .

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