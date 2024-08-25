خبير اقتصادي:حكومة السوداني منحت تراخيص عمل لأكثر من (196) ألف عامل أجنبي خلال الأشهر الخمسة الماضية

خبير اقتصادي:حكومة السوداني منحت تراخيص عمل لأكثر من (196) ألف عامل أجنبي خلال الأشهر الخمسة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، عن منح الحكومة العراقية تصاريح عمل لأكثر من 196 الف عامل اجنبي خلال 5 أشهر من العام الحالي.وقال المرسومي في إيضاح على منصة فيسبوك، ، إنه “لغاية الأول من آيار 2024 بلغ عدد العاملين الأجانب الذين حصلوا على تصاريح أمنية للعمل في الحقول النفطية الأجنبية (بصرة – ذي قار – ميسان) 196704 عامل من 50 دولة”.وأضاف إن “العمال الصينيين يشكلون اكثر من 27% وبعدد 53912 عامل تأتي بعدها باكستان 22546 عامل ثم الهند 21675 عامل”.وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني في حديث ، ان “منح سمات الدخول (الفيزا) سواء للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية وهو ما يتم الآن وفقاً للقانون، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهناك دائرة مختصة بهذا الشأن”.وبيّن العطواني أن “هناك عمالة أجنبية غير مرخصة تعمل في المعامل والفنادق والمطاعم والمستشفيات الأهلية وغيرها من مواقع العمل في القطاع الخاص، وقد منحت الوزارة مهلة لغاية نهاية الشهر الحالي لتصحيح موقف العمالة الأجنبية وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أرباب العمل ممن لديهم عمال أجانب غير مرخصين”.

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