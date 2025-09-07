رشيد يصدر المراسيم الجمهورية بتعيين (86) سفيرا جديداً من عوائل أحزاب الفساد والخيانة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر القيادي في حزب طالباني المقرب على إيران رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، مرسوما جمهوريا بتعيين 86 سفيرا جديدا للعراق.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن لطيف “أصدر المرسوم الجمهوري المرقم (43) بتعيين الدفعة الأولى من السفراء البالغ عددهم (86) سفيرا وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم”.وأضافت أنه “أجري في الوقت ذاته تدقيق إجراءات تعيين الدفعة الثانية مع الجهات الرقابية المختصة”.هذا وسيصدر لاحقا مرسوم بتعيين الدفعة الثانية من السفراء حال استكمال إجراءات التعيين، وفقا للبيان.يذكر ان النواب لم يصوتوا على قوائم السفراء بل جرى تمريرها خلافا للدستور والقانون وهناك طعن قدم للمحكمة الاتحادية  بهذا الامر وبعد اصدار  اوامر التعيين  المحكمة الاتحادية سترد الطعن  لعدم الاختصاص!! وهكذا يبقى العراق دولة فاشلة وبؤرة الفساد العالمي. 

