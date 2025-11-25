سافايا يؤكد على بقاء الحشد الشعبي باعتباره قوة “شرعية”!!

دعمت الولايات المتحدة المؤسسات الأمنية الشرعية في العراق من الجهود المشتركة لهزيمة داعش إلى مواجهة التأثير الخبيث وتعزيز الاستقرار الإقليمي

إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال