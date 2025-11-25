سافايا يؤكد على بقاء الحشد الشعبي باعتباره قوة “شرعية”!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كتب ممثل ترامب في العراق تاجر المخدرات القانونية العراقي الاصل مارك سافايا، في تدوينة له على منصة إكس اليوم: “لطالما دعمت الولايات المتحدة المؤسسات الأمنية الشرعية في العراق من الجهود المشتركة لهزيمة داعش إلى مواجهة التأثير الخبيث وتعزيز الاستقرار الإقليمي“.وأكد المبعوث الأميركي، إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال، مشدداً على وجود حاجة ماسة إلى “إصلاحات أساسية”.وتابع: “ما تزال الشركات الأميركية، التي قدمت مليارات الدولارات من المعدات والدعم من الدرجة الأولى، شركاء رئيسيين في تعزيز أمن العراق وسيادته”.

