كاساس يعلن عن القائمة النهائية للاعبين أمام نظيره الروسي وديا

كاساس يعلن عن القائمة النهائية للاعبين أمام نظيره الروسي وديا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مدربُ المنتخبِ الوطنيّ خيسوس كاساس، السبت، قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينة سوتشي بداية من الحادي والعشرين من آذار الجاري.ووفقاً لاتحاد الكرة سيتخلل المعسكر مواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر نفسه في مدينةِ سانت بطرسبيرغ.وتألفت القائمة المستدعاة من (25) لاعباً كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، مصطفى ناظم، علي فائز، مناف يونس، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، فرانس ضياء، الآي فاضل، أمجد عطوان، محمد علي عبود، أمير العماري، زيدان إقبال، الكسندر اوراها، أسامة رشيد، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، أحمد فرحان، حسين جبار، حسين علي، أيمن حسين، اسو رستم وعلي الحمادي.

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