كتلة كتائب حزب الله النيابية تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة لدعم إيران

كتلة كتائب حزب الله النيابية تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة لدعم إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله، النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، عن تحرك عاجل داخل البرلمان لجمع التواقيع اللازمة لعقد جلسة استثنائية تهدف إلى مناقشة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاكات المتكررة لسيادة الأجواء العراقية.وقال الساعدي في تصريح  صحفي، إن “عدد الموقعين حتى الآن تجاوز الخمسين نائبًا، وذلك بموجب المادة (58) من الدستور العراقي، التي تتيح لرئاسة المجلس دعوة أعضائه إلى جلسة طارئة.”وأكد الساعدي أن “الهدف من هذه الجلسة هو مناقشة العدوان السافر الذي نفذه الكيان الصهيوني ضد إيران، والخروقات المتواصلة لأجواء العراق، والتي تتم بعلم وتنسيق مباشر مع القوات الأمريكية.”هذا وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الغضب المقاوم والسياسي إزاء التهاون مع الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، ما ينذر بتحركات أوسع قد تضع الوجود الأجنبي في دائرة المساءلة.

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