لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد

لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعربت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الخميس،عن رفضها لقائمة السفراء الجدد المرسلة من مجلس الوزراء، لأنها جاءت وفق حسابات المحسوبية والمنسوبية،وقال رئيس اللجنة، حسين البطاط، في حديث صحفي،أنه :”تسجل اللجنة تحفظها على طبيعة الترشيحات الواردة، إذ تبين إن قائمة السفراء الجدد من عديمي الكفاءة ومعظمهم من أبناء وأقرباء الزعامات الحزبية ،ودعا مجلس النواب إلى “عدم التصويت على هذه القائمة، وإعادتها إلى الجهات المختصة ، وإقصاء كل من تم ترشيحه على أساس القرابة أو المحاصصة”.

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