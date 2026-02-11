محافظ صلاح الدين يؤدي اليمين الدستوري كنائب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى بدر الفحل، اليمين الدستورية بصفته نائباً في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من أزمة الصراع على منصب محافظ صلاح الدين، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة مجلس النواب.

وعلى صعيد آخر، باشر مجلس النواب، بحسب البيان، بمناقشة موضوع السجناء المنقولين إلى العراق بحضور وزير العدل ومستشار الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ونائب قائد العمليات المشتركة.

وعاد الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، الاثنين الماضي، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي أحمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

إلا أن مجلس محافظة صلاح الدين صوت بعدها بساعات، على إعفاء بدر الفحل من منصب المحافظ، والإبقاء على هاشم عزاوي، أحمد محافظاً بالوكالة.