مرصد اقتصادي:أكثر من (24) تريليون ديناراً العجز المالي في العراق والرواتب في خطر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مرصد “إيكو عراق”، اليوم السبت، أن العجز المالي لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليوناً و680 مليار دينار، فيما أشار إلى أن النفقات الجارية، مثل الرواتب وتقديم الخدمات، تشكل 75% من الإنفاق العام.

وبحسب بيان للمرصد، فإن العجز المالي للدولة في تصاعد شهري بسبب انخفاض أسعار النفط وكثرة الإنفاق العام”، مبينًا أن “لغاية شهر تشرين الأول 2025، بلغ العجز 24,680,555,254,693 ديناراً عراقياً”، موضحاً أن “الإيرادات المالية بلغت نحو 103 تريليونات دينار، منها الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 10 تريليونات”.

ووفق المرصد، فإن إجمالي إيرادات الدولة لغاية تشرين الأول 2025 بلغ: 103,514,200,991,817 ديناراً، منها الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم: 10,316,748,440,669 ديناراً، والإيرادات النفطية التي تضم بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص: 93,197,452,551,148 ديناراً.

وأشار إلى أن “المجموع الكلي لنفقات الدولة للشهر نفسه بلغ 128,194,756,246,510 ديناراً، وما يعادل 90% منها نفقات جارية بنحو 96 تريليوناً و378 ملياراً، مخصصة للرواتب وتقديم الخدمات”، مضيفاً أن “معالجة العجز المالي تتطلب تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الكمركية، إلى جانب ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة”.