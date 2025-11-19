مصدر إطاري: وضع شروط في أختيار رئيس الحكومة الجديدة ولا تجديد للسوداني

مصدر إطاري: وضع شروط في أختيار رئيس الحكومة الجديدة ولا تجديد للسوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري،الأربعاء،أن قادة الإطار التنسيقي يسعون لاختيار مرشح توافقي غير منتمي لأي حزب لتولي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وجود تسريبات شبه مؤكدة عن شخصيتين تتمتعان بالمؤهلات اللازمة وتحظيان بقبول داخل الإطار، دون أن يكون لأي منهما حزب سياسي.وقال المصدر، إن “القوى السياسية داخل الإطار متفقة على تسريع تشكيل الحكومة واختيار مرشح تسوية ضمن المدة الدستورية”.وأشار إلى أن “عملية الاختيار ستتم عبر اللجنة المكلفة من قبل قادة الإطار، على أن يعرض المرشح لاحقًا عليهم لاعتماده”.ولفت إلى أن “قادة الإطار وضعوا شروطًا محددة للمرشح لمنصب رئاسة الوزراء، من بينها عدم الترشح لولاية ثانية وعدم تأسيس حزب خلال فترة توليه المنصب، تفاديا لتكرار ما حدث في حكومة السوداني، إضافة إلى اشتراط أن يكون البرنامج الحكومي المقبل تحت إشراف الإطار التنسيقي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *