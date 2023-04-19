مصدر: الإطاري ( الفتلاوي)المرشح الأبرز لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات

مصدر: الإطاري ( الفتلاوي)المرشح الأبرز لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، عن المرشح الأبرز لخلافة رئيس مجلس المفوضين المستقيل جليل عدنان.وقال المصدر ، إن “رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي، هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بعد استقالة القاضي جليل عدنان”.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، استقالته من منصبه.وذكرت المفوضية في بيان  أن “رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، قدم استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *