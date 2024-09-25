مصدر حشدوي:فصائل حشدوية تقاتل حاليا مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل

مصدر حشدوي:فصائل حشدوية تقاتل حاليا مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حشدوي،الأربعاء، إن “نشاط الفصائل في جبهات اليمن وسوريا ولبنان ليس سرا لأنها جزء مهم واساسي من محور المقاومة وهي تشارك بشكل مباشر في توجيه ضربات لأهداف صهيونية بين فترة وأخرى رغم التعقيدات والرصد الذي توفره دول الغرب وعلى راسها أمريكا في دعم معلوماتي واستخباري واسع للكيان المحتل”.وأضاف انه ” لا يمكن نفي او تأكيد وجود مقاتلون بأعداد كبيرة في درعا السورية حاليا لكن يؤكد بان فصائل المقاومة موجودة في جميع عواصم محور المقاومة”، لافتا الى ان “تعرض مواقع المقاومة الى قصف صهيوني متوقع في اي لحظة لأننا امام كيان انهارت الصورة التي رسمها لعقود عن قوته وقدراتها لكنه انهزم في ساعات امام المقاومة الفلسطينية في غزة”.وأشار الى ان “اي استهداف سنرد عليه ولدينا بالفعل قدرات غير معلنة سيتم استخدامها في الوقت المناسب”، مؤكدا ان “اي اجتياح للأراضي اللبنانية معناه تغيير بوصلة المعركة وسيتم اللجوء الى قرارات مهمة سيعلن عنها في وقتها”.

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