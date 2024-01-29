مصدر حكومي:العراق وأمريكا يدرسان تقييم أمن الحدود العراقية

مصدر حكومي:العراق وأمريكا يدرسان تقييم أمن الحدود العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن تفاصيل المباحثات الامريكية العراقية بشأن الانسحاب العسكري من العراق. وقال مصدر بارز في وزارة الخارجية ، إن “لجان العمل المُشكّلة بين الجانبين عسكرية، مهمتها وضع تقييم للوضع الأمني وخطر تنظيم داعش، وما يحتاجه الجيش العراقي للاعتماد على نفسه فعلياً”. وأضاف ان ” اللجنة الثالثة ستتولى تقييم الوضع العراقي الأمني في الوقت الحالي، بداية من ملف الحدود الدولية مع الدول الست المجاورة (إيران، تركيا، سورية، الأردن، السعودية، الكويت)، إلى وضع المدن المحررة شمال وغربي البلاد”. ولفت  ولفت المصدر إلى أن “هذه اللجنة باشرت عملها بالشراكة مع وزارتي الداخلية والخارجية، وممثلين عن التحالف الدولي”.

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