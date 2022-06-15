مصدر سياسي:استقالة الكتلة الصدرية جاءت فرصة ذهبية للحلبوسي

مصدر سياسي:استقالة الكتلة الصدرية جاءت فرصة ذهبية للحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية فرصة أمام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للانفراد بالسلطة التشريعية التي كان يتقاسمها مع حاكم الزاملي، فيما أكد أن الحلبوسي لا يرهن مستقبله بالتيار الصدري ولن يقدم استقالته.وأفاد المصدر، إن “الحلبوسي لا يرهن مستقبله أو سمعة حزبه باستقالة الصدريين، رغم انه حليف الكتلة الصدرية وضمن التحالف الثلاثي ، مؤكدا أن “رئيس البرلمان لن يمضي بتقديم استقالته إطلاقا”.وأضاف، أن “رئيس مجلس النواب يعلم جيدا أن الاستقالة ستعطي فرصة اكبر لترشيح البديل الجاهز ”، وأوضح ، أن “استقالة حاكم الزاملي من منصب النائب الأول لرئيس البرلمان جاءت فرصة أمام الحلبوسي للخلاص من صلاحيته ومشاركته بقرارات السلطة التشريعية والتفرد برئاسة البرلمان”.

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