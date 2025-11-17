مصدر سياسي:منصب رئيس الوزراء لا يُحسم بعدد الأصوات

مصدر سياسي:منصب رئيس الوزراء لا يُحسم بعدد الأصوات
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-أفاد مصدر سياسي، الأثنين،أن منصب رئاسة مجلس الوزراء لا يُحسم بعدد الأصوات التي تحصدها الكتل في الانتخابات، بل عبر توافق سياسي داخل قوى الإطار التنسيقي وفق معايير وشروط يضعها قادته.وقال المصدر ، إن حصول كتلة معينة على أكبر عدد من الأصوات لا يُعد شرطاً أساسياً لمنح الثقة لمرشحها، موضحاً أن قادة الإطار يعتمدون مجموعة معايير يجب أن تنسجم مع مواصفات المرشح لرئاسة الحكومة.وأضاف أن” الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكبر، يتحمل مسؤولية اختيار رئيس الوزراء المقبل” ، لافتاً إلى أن ” عملية الاختيار لن تكون سهلة وستمر بمخاضات سياسية طويلة، كما حدث في التجارب السابقة” .وبيّن المصدر أن ” التأثير الخارجي في عملية اختيار رئيس الحكومة سيكون محدوداً هذه المرة” ، مشيراً إلى أن ” المعايير الداخلية هي التي ستحدد شكل التوافق المقبل” .وكانت مصادر داخل الإطار التنسيقي أفادت بأن قادة الإطار سيعقدون اجتماعاً، اليوم الأثنين، لمناقشة وضع معايير اختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *