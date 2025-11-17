مصدر مسؤول:الإطار غير داعم لتجديد ولاية ثانية للسوداني

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، الاثنين، (17 تشرين الثاني 2025)، أن قوى الإطار ستعقد اجتماعها الدوري مساء اليوم، بحضور جميع قادة الإطار ومشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وأوضح المصدر ، أن “الاجتماع، الذي يعقد كل يوم اثنين، سيبحث مرحلة ما بعد الانتخابات، ووضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الدستورية”.وأضاف المصدر أن “حضور السوداني هذا الاجتماع يُعد مؤشراً على طبيعة النقاشات السياسية الجارية حالياً داخل الإطار، لاسيما مع تصاعد التحديات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المواقف داخل الكتل السياسية”.وتأتي هذه التطورات على وقع خلفيات سياسية معقدة رافقت العلاقة بين السوداني والإطار خلال الأشهر الماضية. فبينما يُعد السوداني مرشح الإطار الرسمي، إلا أن أداءه الحكومي خلق مساحة من التباين في الداخل؛ إذ دعمه جزء من الإطار لاستمراره في الولاية الجديدة، في حين تحفظت أطراف أخرى على بعض سياساته، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الملفات الأمنية والاقتصادية والتغطية السياسية لعلاقاته الخارجية.كما شهدت مرحلة ما قبل الانتخابات توترات مكتومة بين عدد من قادة الإطار ورئيس الوزراء، بسبب مسارات اتخذها السوداني اعتُبرت أقرب إلى محاولة تعزيز استقلالية الحكومة عن الثقل الحزبي التقليدي. وبرز ذلك في ملف التعيينات، وإدارة الوزارات، والتوازن بين التحالفات الإقليمية، والملف الأمني المتعلق بالفصائل، إضافة إلى خلافات داخلية حول آليات توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

