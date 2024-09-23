مصدر مسؤول:تحقيق في ملفات فساد الحلبوسي

مصدر مسؤول:تحقيق في ملفات فساد الحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، ملفات معاملات مزورة مبالغها تضاهي سرقة القرن في الانبار . وقال المصدر ، ان “جهات رقابية تحقق مع محافظ الانبار الحالي محمد الكربولي، والمرافق الشخصي لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي احمد الجابري وقيادات اخرى من حزب تقدم، بشأن عمليات تزوير مستندات رسمية في المحافظة وبغداد تصل قيمتها الى اكثر من 2  ترليون دينار”.وأضاف، ان “هذه المبالغ تم تحويلها الى مصارف محلية بأسماء وهمية في الفترة التي كان فيها الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، والكربولي مديرا لمكتبه”.وتابع، ان “الكربولي اشرف على عمليات ادارة هذه العملية، مشيرا الى ان عمليات التحقيق تشير الى وجود هدر مالي كبير في مكتب الحلبوسي حينذاك “.وتوقع ان “تطيح هذه الملفات برؤوس كبيرة لها صلة بالحلبوسي ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي”.

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