مصدر مسؤول:تركيا تشرف على تشكيل التحالفات السنّية بما يخدم مصالحها

مصدر مسؤول:تركيا تشرف على تشكيل التحالفات السنّية بما يخدم مصالحها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، بوصول نائب رئيس جهاز المخابرات التركي إلى العراق بشكل غير معلن، بدافع إدارة التحالفات السنية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.وقال المصدر، إن “الحكومة التركية كلّفت المسؤول الأمني بإدارة اتصالات داخلية تضم سياسيين وشيوخ عشائر ورجال دين، بهدف تشكيل جبهة سنّية تعمل على خلق حالة من التوتر مع التحالفات الشيعية والكردية، بما يخدم المصالح السياسية لأنقرة داخل العراق”.وأشار إلى أن “ملامح الخطة بدأت بالدعوة لتنظيم مؤتمر للقوى السنية في فندق الأنبار الدولي أو في تركيا، مع تكفّل الجهة المضيفة بكامل نفقات المؤتمر والضيوف، إضافة إلى تقديم امتيازات للمشاركين”.وأضاف أن “تركيا سخرت إمكانات مالية لدعم شخصيات مؤثرة في الشارع السني”، مؤكداً أن “نائب رئيس جهاز المخابرات التركي أجرى اتصالات مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إلى جانب شخصيات سياسية أخرى”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *