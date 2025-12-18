مصدر مطلع:سافايا يصل بغداد بعد مطلع الشهر المقبل

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع، الخميس، أن موعد وصول ممثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى بغداد تم تأجيله إلى إشعار آخر، وسط توقعات بإمكانية وصوله بعد أعياد الميلاد.وقال المصدر ، إن “جميع المؤشرات كانت تدل على أن الممثل كان من المتوقع وصوله بعد يوم 20 من كانون الأول الجاري، إلا أنه تم تأجيل الموعد بشكل غامض إلى ما بعد رأس السنة الميلادية، أي مطلع شهر كانون الثاني القادم”.وأضاف أن “ممثل ترامب سيعقد سلسلة من اللقاءات مع القيادات الحكومية والسياسية العراقية لشرح طبيعة عمله وأجندة البيت الأبيض، التي ستوضح الأهداف والمهام المتوقعة، وسيتم التفاعل معها من قبل القوى العراقية، سواء عبر لقاءات مباشرة في بغداد أو من خلال قنوات رسمية أخرى.

