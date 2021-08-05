مفوضية الانتخابات تؤكدعلى إكمالها إجراءات تنفيذ الانتخابات

مفوضية الانتخابات تؤكدعلى إكمالها إجراءات تنفيذ الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، الخميس في مقر مفوضية الانتخابات ببغداد، ، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون والوفد المرافق له، وبحث معه ملف الاستعداد للانتخابات المقبلة. وذكرت المفوضية في بيان، انه “في بداية اللقاء، رحّب القاضي جليل عدنان خلف بزيارة السفير البريطاني إلى مقر المفوضية، مهنئاً إياه بمناسبة تسلم مهامه الجديدة، ليكمل ما بدأه السفير السابق في الاهتمام بالتواصل مع المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقية”.  رئيس مجلس المفوضين بيّن للسفير البريطاني إن “المفوضية أكملت أغلب الخطوات التي وضعتها في الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات في 10 تشرين الأول 2021، مثنياً على الدعم الدولي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل غير مسبوق، والذي أعطى زخماً حقيقياً لإنجاز ملف الانتخابات المبكرة، عبر ما تحقق بنحو أساس من خلال بعثة الأمم المتحدة في بغداد”.  من جانبه أشاد السفير البريطاني بـ “أداء مفوضية الانتخابات وحرصها على إيضاح كل خطواتها ومراحل عملها للجمهور ولوسائل الإعلام وللبعثات الدولية والجهات الرسمية، وهو دور ليس باليسير في هذه المرحلة”، مؤكداً على أن “بريطانيا داعمة لتحقيق موعد الانتخابات من خلال تواصلها المستمر مع البعثة الأممية في العراق”.

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