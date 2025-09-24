مكتب السوداني يعلن عن عودة المحتجزين العراقيين في السعودية

مكتب السوداني يعلن عن عودة المحتجزين العراقيين في السعودية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن عودة المحتجزين العراقيين من السعودية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أنه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحرصاً منه على متابعة شؤون المواطنين العراقيين في مختلف بلدان العالم، فقد أوفد السوداني إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء، وفداً برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي”.وأضاف البيان، أنه “الوفد الرسمي تسلم المواطنين العراقيين الذين كانوا محتجزين لدى المملكة لأسباب مختلفة، إذ سيتم إعادتهم في طائرة خاصة إلى العاصمة بغداد اليوم الأربعاء”.وتابع، أن “الوفد العراقي الرسمي نقل للجانب السعودي تحيات رئيس مجلس الوزراء وتثمينه لموقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي وعد خلال لقاء السوداني في قمة الدوحة التي عقدت منتصف شهر أيلول الجاري، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *