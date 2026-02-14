منتخب تنس العراق يحقق نتائج مميزة في البطولة الأسيوية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق منتخب العراق للتنس تحت 14 سنة، نتائج مميزة في البطولة الآسيوية التي أُقيمت في مملكة البحرين، مسجلاً حضوراً لافتاً يعكس تطور اللعبة على مستوى الفئات العمرية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي، في حديث صحفي، إن هذه المشاركة تمثل إنجازاً مهماً يُضاف إلى سجل الرياضة العراقية، مؤكداً أن لاعبي المنتخب قدموا أداءً مشرفاً في البطولة الآسيوية الأولى تحت 14 سنة (بنين).

وأوضح أن لاعب المنتخب حسن علي حاتم، أحرز المركز الثاني في منافسات الفردي، مؤكداً حضوره القوي بين نخبة لاعبي القارة.

وأضاف العكيلي، أن منافسات الزوجي في البطولة ذاتها شهدت حصول الثنائي العراقي المكوّن من حسن علي حاتم، وفيصل طلال بدر، على المركز الثالث، فيما جاء فيصل طلال بدر في المركز السابع عشر ضمن منافسات الفردي، واصفاً النتائج بالإيجابية وتعكس روح الإصرار والتطور المستمر.

وأشار إلى أن المنتخب واصل تألقه في البطولة الآسيوية الثانية تحت 14 سنة (بنين)، إذ حافظ حسن علي حاتم، على مستواه المتميز وحقق المركز الثاني في منافسات الفردي، بينما حل فيصل طلال بدر في المركز التاسع فردياً.

ووفقاً للعكيلي، فإن الإنجاز الأبرز تحقق في منافسات الزوجي، حيث تُوّج المنتخب الوطني بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق بمشاركة الثنائي حسن علي حاتم وفيصل طلال بدر، ليؤكدا تفوقهما على المستوى الآسيوي وقدرتهما على المنافسة بقوة.

وختم حديثه بالقول إن البطولة شهدت مشاركة 23 لاعباً يمثلون 12 دولة آسيوية، موضحاً أن لاعبي العراق، بقيادة المدرب الدكتور بهاء، قدموا أداءً مميزاً جذب أنظار المتابعين وأظهر المستوى المتقدم الذي وصل إليه التنس العراقي في الآونة الأخيرة.