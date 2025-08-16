ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية تطالب بإخراج القوات الأمريكية والتركية من العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، عاصفة عباس قادر، اليوم السبت، إلى إخراج كامل القوات الأجنبية والتركية من الأراضي العراقية ابتداءً من أيلول المقبل، مؤكدة أن بقاء هذه القوات يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.وقالت قادر في تصريح صحفي، إن “وجود القوات الأميركية أو التركية داخل الأراضي العراقية يشكل تهديداً واضحاً وصريحاً لسيادة البلاد وأمنه الداخلي”.وأضافت أن “الاحتلال التركي يرتكب انتهاكات خطيرة من خلال استهداف المدنيين والأطفال الأبرياء دون أي مسوغ قانوني”.وأشارت إلى أن “وجود أي قوات أجنبية يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة، ويعد خرقاً واضحاً لسيادة العراق واستقلاله”.وأكدت أن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بتنفيذ الاستحقاق الوطني عبر إخراج جميع القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الأميركية، بدءاً من شهر أيلول المقبل”.

