نائب:إطار خامنئي سيحسم رئاسة الجمهورية دون الرجوع لحزبي بارزاني وطالباني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ضياء الزبيدي، اليوم الأحد، عن الخيارات التي يملكها الإطار التنسيقي في حال لم تتمكن الأحزاب الكردية من التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف حول ملف رئاسة الجمهورية.وقال الزبيدي في تصريح  صحفي، إن “الإطار التنسيقي سيتجه نحو خيار الفضاء الوطني لحسم ملف انتخاب رئاسة الجمهورية إذا لم تتوصل الأحزاب الكردية إلى اتفاق بشأن مرشح المنصب”، موضحاً أن “الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتوصلا إلى حل حتى الآن”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي عمل طوال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية دون الانحياز لأي طرف”، مشيراً إلى أن “الإطار يأمل في التوصل إلى اتفاق بين القوى الكردية على مرشح تسوية لتجنب تكرار سيناريو عام 2014 والانسداد السياسي”.

